Ein Schaden von rund 35 000 ist am Montagabend bei einem Verkehrsunfall auf der A96 entstanden. Laut Polizei war ein 25-Jähriger mit einem Sprinter unterwegs, als er beim Verlassen der A96 bei Aichstetten auf der der glatten Fahrbahn ins Rutschen kam. Er landete daraufhin in einem Graben und stieß sowohl an eine Schutzplanke sowie an einen Wegweiser. Der Fahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt.