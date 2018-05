Eltern kämpfen: Schule soll nicht geschlossen werden

Aichstettener Eltern machen gegen die drohende Schließung der Werkrealschule Eichenwald im Ort mobil. Sie haben nach eigenen Angaben fast 650 Unterschriften für den Erhalt gesammelt. Zudem weigern sich die Eltern, die ihre Kinder für die neue 5. Klasse angemeldet haben, diese Anmeldung zurückzuziehen.

Am vergangenen Montag trafen sich die betroffenen Eltern der künftigen Fünftklässler mit Petra Blust vom Schulamt Markdorf. Dabei sind sie nach Auskunft von Elternbeirätin Irene Krauß informiert worden, dass das Schulamt die Möglichkeit, die Schule zu erhalten, unter den derzeitigen Gesichtspunkten nicht in Erwägung ziehen wolle. „Daraufhin verweigerten die anwesenden Eltern die Rücknahme der Schulanmeldungen. Nun herrscht eine Pattsituation, da ohne die Rücknahme der Anmeldungen die Kinder auch nicht an einer anderen Schule angemeldet werden können“, so Irene Krauß. Blust war am Freitag nicht erreichbar.

Zahlreiche Gründe

Die Aichstettener Eltern führten an diesem Abend sowie in einem Brief, der nach ihren Angaben an verschiedene politische Vertreter und Behörden ging, zahlreiche Gründe ins Feld, warum die WRS erhalten werden sollte.

Bereits ab nächstem Jahr würden in den Grundschulen geburtenstarke Jahrgänge folgen. Die Kindergärten in Aichstetten, Altmannshofen und Aitrach seien derzeit ebenfalls voll ausgelastet, „sodass die erforderlichen Schülerzahlen in den kommenden Jahren sicher erreicht werden können“.

Sie geben weiterhin zu bedenken, dass die Erreichbarkeit anderer Schulen sehr eingeschränkt sei. „Die Schüler wären zum Teil fast zwei Stunden zur Schule unterwegs“, so Irene Krauß im Namen der Eltern. Durch die familiäre Atmosphäre an der Schule werde gleichzeitig sozialen Problemen vorgebeugt.

Die Möglichkeit einer kleinen Schule, Kinder individuell zu fördern, wird ebenfalls angesprochen. „Durch die Schule wird der ländliche Raum gestärkt, häufig schließen sich die Schüler auch den lokalen Vereinen an“, zitiert Krauß weiter aus dem Elternschreiben. Eine weiterführende Schule am Ort erhöhe insgesamt die Attraktivität einer Gemeinde für hinzuziehende Familien.

Die Eltern betonen überdies, dass die Eichenwaldschule enge Beziehungen zu lokalen Arbeitgebern pflege: „Handwerker finden hier verlässliche Auszubildende, Schüler bekommen einen guten Ausbildungsplatz.“ Zudem verfüge die WRS „über ein tolles Angebot an Projekten und AG. Es wäre sehr bedauerlich, wenn dem jahrelangen großen Engagement der Lehrkräfte und vieler anderer Unterstützer, vor allem auch durch die Gemeindeverwaltung selbst, ein jähes Ende gesetzt würde.“

Zur Unterstützung ihrer Forderung nach dem Fortbestand der WRS in Aichstetten haben die betroffenen Eltern Unterschriften gesammelt. „Innerhalb von einer Woche kamen fast 650 Unterschriften zusammen, das entspricht knapp einem Viertel der Bevölkerung in Aichstetten“, sagt Irene Krauß.

Bemühungen ergebnislos

Zuletzt hatte der CDU-Landtagsabgeordnete Raimund Haser in Aichstetten darum geworben, „die Realitäten anzuerkennen“. Zwölf Kinder wurden für die 5. Klasse angemeldet, 16 wären laut Gesetz nötig. Bereits im Vorjahr kam keine 5. Klasse zusammen, damals gab es nur fünf Anmeldungen. Er sehe daher derzeit keine Chance, die Schließung abzuwenden, so Haser im Gespräch mit Bürgermeister Dietmar Lohmiller, dem kommissarischen Schulleiter Hartmut Forstner und Gemeinderäten und betont, dass er dies bedauere.

Er habe mit dem Schulamt Markdorf schon Anfang März über die Situation diskutiert und Schulleiter in Leutkirch gebeten, mit Eltern zu reden, was sie auch getan hätten. „Leider gänzlich ohne Erfolg“, so Haser, niemand habe sich umstimmen lassen, sein Kind doch in Aichstetten anzumelden.

Er sei darüber bestürzt, betont Haser. „Ich glaube, dass die Eichenwaldschule, so wie viele HWRS zuvor, eine Durststrecke hat, dass aber Zeiten kommen, in denen wir froh sind, wenn wir eine solche Schule erhalten haben.“