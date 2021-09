Einschulungsfeier in Aichstetten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ereignisreich ging es bei der Einschulungsfeier am Donnerstag, 16. September 2021 für die 22 Erstklässler der Eichenwaldschule zu. Mit einem Willkommenslied und Gedicht wurden die aufgeregten ABC-Schützen von den Zweitklässlern herzlich begrüßt. Nach der Begrüßungsrede des Schulleiters Hartmut Forstner führten die Zweitklässler ein Theaterstück vom bekannten Kinderbuch „Das kleine Ich bin Ich“ der Autorin Mira Lobe auf. Ein kleines buntes Tier fragte sich „Wer bin ich?“ und die Zuschauer konnten die Suche nach einer Antwort mitverfolgen. Den Erstklässlern wurde auf ihren kommenden Schulweg mitgegeben, dass sie ebenso einmalig und einzigartig sind und dass sie so wie sie sind, genau richtig sind.

Anschließend gingen die neuen Erstklässler - bepackt mit Schulranzen und bunten Schultüten - mit ihrer Klassenlehrerin Frau Wagner zu ihrer ersten Schulstunde in die Grundschule.

In der Zwischenzeit wandte sich Herr Forstner an die Eltern, um diese noch mit wichtigen Informationen zum Schulstart zu versorgen. Dann war es auch schon Zeit, gemeinsam zum Schulgebäude zu gehen und die Erstklässler in Empfang zu nehmen.