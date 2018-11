Eine 1 vor dem Komma für Aichstetten

Landratsamt Ravensburg als Aufsichtsbehörde der Kommunen im Kreis hat die Haushaltspläne der Gemeinde Aichstetten für die Jahre 2013 bis 2017 geprüft und genehmigt. „Wenn man es in Noten ausdrücken wollte, bekämen wir irgendwas mit einer 1 vor dem Komma“, fasste Bürgermeister Dietmar Lohmiller (CDU) den umfangreichen Prüfbericht kurz und knapp zusammen. Gemeinderat Josef Müller (Freie Wähler) dankte dafür auch der Finanzverwaltung der Gemeinde. „Wir waren 2012 die erste Kommune im Kreis, die auf Doppik umgestellt hat, und das war ein Riesenaufwand.“

Werbeanlagensatzung abgelehnt

Die Gemeinde Aichstetten wird keine Werbeanlagensatzung aufstellen. Diesen Beschluss fasste der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwochabend mit 6:5 Stimmen. „Diese Satzung richtet keinen Schaden an und kostet uns auch nichts“, so Bürgermeister Dietmar Lohmiller (CDU), „aber sie wird auch nicht viel verhindern können.“ In Deutschland herrsche schließlich Baufreiheit, daher sei baurechtllich alles erlaubt, was nicht ausdrücklich verboten ist. „Alle Werbeanlagen, mit denen wir uns in der Vergangenheit schwer taten, wären auch mit einer Satzung nicht zu verhindern gewesen“, so Lohmiller. Daher sah die Mehrheit des Rats, einschließlich Bürgermeister, keinen Sinn im Aufstellen einer solchen Satzung.

Haus der Vereine kommt auf Prioritätenliste

Auf Vorschlag von Gemeinderat Leonhard Stölzle (Freie Wähler) wird das Haus der Vereine auf die Prioritätenliste der Investitionen für 2019 gesetzt. Stölzle hatte angeregt, das Gebäude vor allem mit dem einen oder anderen Anstrich etwas zu verschönern.

Gemeinde gibt Ausbau Breitband in Auftrag

Die Gemeinde Aichstetten wird den Anschluss der Gewerbegebiete Aichstetten und Lauerbühl in Auftrag geben. Das hatte der Gemeinderat in nicht öffentlicher Sitzung beschlossen. Dies sei nötig, „um beim Thema endlich voranzukommen“, sagte Bürgermeister Dietmar Lohmiller (CDU) bei der Bekanntgabe des Beschlusses. Er kritisierte dabei eine überaus komplizierte und viel Zeit kostende Kommunikation mit der Telekom. Die Gemeinde wird den Unternehmen überdies 50 Prozent der Kosten für einen individuellen Glasfaseranschluss erstatten. Das hatte der Gemeinderat bereits vor einigen Wochen so beschlossen.