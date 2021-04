Einbruchversuch in Aichstettener Geschäft misslingt

Bislang Unbekannte haben in den vergangenen Wochen versucht, ein Fenster zu einem Geschäft in der Kastanienstraße in Aichstetten aufzuhebeln. Laut Polizei wurde der Einbruchversuch am Dienstag von einem Handwerker entdeckt.

Da die Scheibe fest verbaut ist und sich nicht öffnen lässt, gelangten die Unbekannten nicht in die Räumlichkeiten. Der entstandene Schaden beträgt rund 1000 Euro. Wer in jüngster Zeit Verdächtiges beim Geschäft beobachtet haben, wird gebeten, sich ans Polizeirevier Leutkirch unter der Rufnummer 07561 / 8488-0 zu wenden.