Auf Bargeld hatte es ein Einbrecher abgesehen, der im Laufe des Sonntags in eine Bäckerei am Lauerbühl in Aichstetten eingestiegen ist.

Der Täter hebelte laut Pressemitteilung ein Fenster auf und durchsuchte im Inneren mehrere Rollcontainer. Eine Bürotür wurde gewaltsam aufgebrochen. Münzgeld im Wert von etwa 40 Euro entwendete der Dieb letztendlich. Der angerichtete Schaden an Einrichtung und Gebäude wird sich jedoch auf wesentlich mehr belaufen.