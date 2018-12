Einbrecher stehlen Computer aus Schule

Ein Unbekannter ist zwischen Dienstag, 25. Dezember, 12 Uhr, und Donnerstag, 27. Dezember, 9.30 Uhr, in die Eichenwald-Werkrealschule eingebrochen. Der Täter warf mit einem Stein ein Fenster ein und gelangte auf diesem Weg in Büroräume. Dort entwendete er einen neuwertigen Computer und durchwühlte Schränke und Schubläden. Weitere Gegenstände wurden nach aktuellem Kenntnisstand nicht gestohlen. Der Täter flüchtete anschließend wieder durch das Fenster, in das er eingestiegen war. Zeugen, die verdächtige Personen bemerkt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch unter Telefon 07561 / 84880 zu melden.