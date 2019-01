Ein Kirchenkonzert mit beeindruckenden Klangfarben

Schon die festliche Eröffnung des Konzerts mit „Er weidet seine Herde“ aus Georg Friedrich Händels „Messias“ ließ viel von der Klangfarbe der Musikkapelle, der Dynamik und dem Wechselspiel zwischen den Registern spürbar werden und stimmte die Zuhörer auf eine musikalisch bewegende Stunde ein. Der Leiter der Kapelle, Josef Möslang, hieß die Zuhörer zum Konzert am Dreikönigstag herzlich willkommen, wünschte Momente der Freude und der Entspannung und verwies darauf, dass das Konzert von dem katholischen Fernsehsender K-TV mit zwei Kameras aufgezeichnet und im Februar ausgestrahlt wird.

Mit dem Stück „What a wonderful world“, für Louis Armstrong geschrieben, ging es in das Konzert, voran mit den Trompeten als führende Stimme. Danach erfolgte schon einer der angekündigten Höhepunkte: „Gabriellas Song“ aus „Wie im Himmel“, gesungen von Birgit Werner, Leiterin des Gospelchores Aitrach, mit klarer ausdrucksstarker Stimme, die sich im Zusammenspiel mit der Musikkapelle zu einer wahren Klangpracht steigerte, äußerst bewegend in der Schlusspassage „Ich will sagen, ja ich hab gelebt“.

Geboten wurde ein abwechslungsreiches Programm mit einer vielfältigen Auswahl an Songs, Konzertstücken und Weihnachtsliedern in unterschiedlichen Klangfarben, wie in „Die Winterrose“, einem Liederzyklus mit bekannten Weihnachtsmelodien. Mit der Vielfalt der Registerklänge bei „Tochter Zion“ oder „O du fröhliche“, das mit vollem Chor und carillonartigem Schlagwerk gespielt wurde, während sich bei „Maria durch ein Dornwald ging“ die Melodie, von den Klarinetten sanft angespielt, über die Flöten bis zu den Trompeten fortsetzte. Auch überraschende Klangelemente waren ins Konzert eingebaut. In dem Stück „In a gentle rain“ von Robert Smith erinnerte ein raffiniert gemachtes Hintergrundgeräusch durch eine geschüttelte Blechplatte und durch Fingerschnalzen an fallende Regentropfen, die die gefühlvolle Melodie eines Flötensolos von Franziska Haas begleiteten.

Nachdenkliches trug Li Krauß mit zwei Gedichten bei: „Winterabend“ von Theodor Storm, wo man sich mit gemischten Gefühlen einem bettelnden Kind gegenüber sieht und „Weihnacht“ von Elisabeth Dauthendey, das auf einfühlsame Stimmungselemente der Weihnachtszeit hindeutet. Es folgten Songs mit Birgit Werner, „Over the rainbow“ aus dem „Zauberer von Oz“, in kraftvollem Sound mit mitreißender Dynamik und anmutig solistischer Einleitung in „Amazing Grace“, einem der beliebtesten Kirchenlieder. In den Konzertstücken „The sound of silence“ und „The way old friends do“ zeigte die Kapelle noch einmal ihre wohl über Jahre gewachsene Klangvielfalt.

Nach Dankesworten von Josef Möslang an Helfer, Musiker und Konzertbesucher erklang das letzte Werk, „Abendmond“ von Thiemo Kraas, in dem die beiden Volkslieder „Abend wird es wieder“ und „Der Mond ist aufgegangen“ auf feierlich berührende Weise eingearbeitet sind. Lang anhaltender Beifall war der Dank für eine musikalische Darbietung, die die Herzen der Zuhörer angesprochen hat, und als Zugabe gab es, wie es wohl mancher erwartet hat, das aufwühlende Lied „Gabriellas Song“, das nochmals alle Nuancen dieses Konzerts vereinigte.