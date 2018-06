Ein Bekenntnis zum Standort Aichstetten

Die Firma „dpm – Daum + Partner Maschinenbau GmbH“ fühlt sich wohl in Aichstetten. Dies zeigt die Tatsache, dass sich das Unternehmen im Jahr 2010 dazu entschied, am Standort im Gewerbegebiet „Am Lauerbühl“ zu erweitern. Vor vier Jahren flatterten drei große Aufträge ins Haus, die bei der zur Verfügung stehenden Produktionsfläche nicht alle hätten angenommen werden können. „Es war klar, dass wir etwas machen mussten“, sagt Mark-Oliver Daum, der zusammen mit Michael Daum das Unternehmen führt. Und dies geschah am bisherigen Standort Aichstetten. Im Juli 2011 war Spatenstich, Ende 2011 war eine neue Montagehalle mit knapp 1000 Quadratmetern fertiggestellt.

Für die CDU Aichstetten war das in dieser Woche Anlass, das Unternehmen mit Gemeinderäten aus Aichstetten sowie Kreistagskandidaten zu besuchen. Mit dabei war auch der Landtagsabgeordnete Paul Locherer (CDU), der der Firma half, dass das Bauvorhaben in das Förderprogramm Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) aufgenommen wurde. Zehn Prozent der Baukosten in Höhe von rund 600 000 Euro wurden aus dem ELR gezahlt, mit dem gleichen Prozentsatz wurde zudem eine sogenannte Fahrständerfräsmaschine bezuschusst, die knapp eine halbe Million Euro kostete. „Es ist wichtig, dass man sich für die kleinen Unternehmen einsetzt, dass Arbeitsplätze erhalten und geschaffen werden“, sagte Paul Locherer.

Die Firma Daum und Partner produziert in Aichstetten schwerpunktmäßig fahrerlose Transportsysteme, die in der Automobilindustrie beim Zusammenbau von Autos verwendet werden. Die Systeme ersetzen das klassische Fließband. Zuletzt hatte das Aichstetter Unternehmen einen Großauftrag im BMW-Werk in Leipzig, auch VW gehört zu den Kunden. Bearbeitet werden aber nicht nur Aufträge aus Deutschland, sondern der ganzen Welt. So beispielsweise aus den USA, Südafrika oder China. 55 Mitarbeiter sind in Aichstetten fest angestellt. „Für unsere Gemeinde ist es wichtig, dass starke Unternehmen vor Ort sind“, sagte Josef Gretzinger, Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbands Aichstetten. Neben der Besichtigung der neuen Halle kamen bei dem Besuch auch Themen wie Kontakte zwischen Unternehmen und Hochschulen oder Patentrecht zur Sprache.