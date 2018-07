Eichenwaldschule verabschiedet ihre Absolventen

In der Eichenwaldschule wurde die Abschlussklasse 2018 der Werkrealschule feierlich verabschiedet.

Bürgermeister Dietmar Lohmiller unterstrich laut Mitteilung der Schule in seinem Grußwort den Stellenwert einer guten Ausbildung und wünschte den Absolventen alles Gute für ihre Zukunft. Richard Tritschler, Vertreter des Fördervereins, hoffte, dass die Schüler in ihrem beruflichen Weg „am Ball bleiben“. In der Hoffnung, dass den Schülern nicht nur Internet, WLAN und all diese Dinge wichtig seien, sondern die Schule ihnen auch das fachliche Rüstzeug mitgegeben habe, das sie für ihren weiteren Lebensweg benötigen, beendete Schulleiter Hartmut Forstner seine Rede.

Im Anschluss wurden die Zeugnisse ausgeteilt. Außerdem gab es Preise, Belobigungen und Zertifikate für die Tätigkeit als Schulsanitäter und die Mitarbeit in der Schülerfirma Recycton. Im Anschluss präsentierten die Schüler Bilder von ihrer Klassenfahrt nach Berlin. Abschließend bedankten sich die Elternvertreter und die Schüler bei den Lehrern und allen am Netzwerk Beteiligten.

Verabschiedet wurden: Mahmut Aktas, Thomas Calo, Michael Hackert, Leon Helf, Leon Queck, Pablo Reisacher, Andreas Valenta, Michael Weise, Benjamin Weithase, Jakob Wiest, Emely Baudrexl, Yana Brünjes, Chiara Calo, Paulina Chelstowska, Defne Mor, Alena Stangl, Vanessa Wöhrle und Sarah Zimmerer.

Einen Preis erhielten Michael Hackert (1,5), Mahmut Aktas (1,6), Benjamin Weithase (1,6), Pablo Reisacher (1,8) und Paulina Chelstowska (1,8). Eine Belobigung erhielten Jakob Wiest (2,2) und Sarah Zimmerer (2,0). Mit dem Sozialpreis für herausragendes soziales Engagement wurde Benjamin Weithase ausgezeichnet, der gemeinsam mit Alena Stangl auch durchs Programm führte.