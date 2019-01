Ehrungen beim Neujahrsempfang in Aichstetten

Den Wert des Ehrenamts hat der Aichstettener Bürgermeister Dietmar Lohmiller beim Neujahrsempfang der Gemeinde hervorgehoben. In der Dorfhalle Altmannshofen zeichnete er zudem gemeinsam mit dem DRK-Ortsverein vielfache Blutspender aus.

Die Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu engagieren, lasse nicht nach, so Lohmiller in seiner Ansprache. "Aber die Nachfrage wird immer größer", sagte er mit Blick auf 32 Vereine und Organisationen, die es in der 2800-Seelen-Gemeinde gibt. "Und die Zeit, für die sich jemand zur Verfügung stellt, wird immer kürzer."

Zudem fehlt nach Lohmillers Ansicht zunehmend die Wertschätzung dieser ehrenamtlichen Arbeit. "Diejenigen, die unmittelbar davon profitieren, sollten mit ihrem ehrenamtlichen Personal sorgsamer umgehen", forderte er.

„Gemeinwesen gut behandeln“

Dies betreffe im Besonderen die Arbeit im Aichstettener Gemeinderat. „Wir sind alle gefordert, unser Gemeinwesen gut zu behandeln und damit auch die Leute, die dafür arbeiten“, mahnte Bürgermeister Lohmiller. Wenn man schon nicht selbst mitmache, „soll man die, die es tun, wenigstens ordentlich machen lassen und mit etwas Wohlwollen begleiten“.

Auch in Aichstetten finden sich immer weniger Menschen, die für den Gemeinderat kandidieren. CDU und Freie Wähler haben darauf reagiert und werden zur Wahl mit einer gemeinsamen Liste antreten. Auch auf dieser seien noch Plätze frei, warb Lohmiller um Mittun. "Vor 20, 30 Jahren hatte dieses Ehrenamt noch etwas mit Ehre zu tun. Da hat man die Wahl in dieses Ehrenamt als Ehre wahrgenommen. Dieses Element fehlt mir heute, und das ist schade." Statt sich geehrt zu fühlen, würde heutzutage gewählte Kandidaten oft mit einem "jetzt mach ich's halt" reagieren.

Ausdrücklich lobte der Bürgermeister den derzeitigen Gemeinderat. In diesem würde hart und kontrovers um Entscheidungen gerungen. Aber sei eine Entscheidung mehrheitlich getroffen, stünden auch alle dahinter.

Auch in den kommenden Jahren gibt es laut Lohmiller spannende Themen zu behandeln. Bei Gewerbe- und Wohngebieten stoße Aichstetten dabei nun langsam an die Grenzen der Weiterentwicklung. Weiteres umfangreiches Wachstum erwartet er nach den jüngsten Gebietsausweisungen nicht. "Eine Sättigung ist erreicht." Vor allem beim Wohnraum erwartet er, dass in den kommenden Jahren der Bedarf durch leer werdenden Bestand gedeckt werden kann.

Als hochspannend bezeichnete der Bürgermeister die anstehenden Gebäude- und Grundstücksfragen. Können Grundschule und Kindergarten zu einem Bildungshaus verschmolzen werden? Wird ein neues Rathaus gebaut oder das bestehende umgebaut? "Es geht dabei nicht nur ums Geld", betonte er, "sondern darum, Mitarbeiter und Kunden Qualität zu bieten." Eine öffentliche Diskussion bezeichnete Lohmiller in diesen Fragen als ausdrücklich erwünscht.

Gemeinsam mit Andreas Löchle-Schmid, dem Ortsvorsitzenden und Bereitschaftsleiter des DRK, zeichnete der Bürgermeister vielfache Blutspender aus (siehe "Ehrungen").

Eine Abordnung der Musikkapelle Aichstetten unter Leitung von Dirigent Josef Möslang umrahmte die Veranstaltung. Auch Lohmiller und einige Hobbymusiker des Ortes, die sich jeden Donnerstagabend im Keller der Grundschule treffen, sorgten als "Randhocker" für Musik. Der Kameradschaftsverein übernahm die Bewirtung des Abends.

Ehrungen

Für zehn Blutspenden: Karin Abrell, Rosmarie Böckeler, Christian Bufler, Cornelia Burger, Alwin Fleck, Sebastian Knittel, Christoph Schwenk, Maria Ullrich, Christian Weißenhorn, Franz Zeh, Klaus Bickel, Bettina Prinz, Monika Schierjott.

Für 25 Blutspenden: Manuel Zabee, Elisabeth Abrell, Matthias Bloching, Claudia Franzesko, Peter Schmid.

Für 50 Blutspenden: Christian Walter, Bernd Schmid, Bernhard Zeh.

Für 75 Blutspenden wurden geehrt: Wilhelm Butterstein, Anton Endres. (sz)