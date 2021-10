Dritter Anlauf: Patrizia Moresco und Uli Boettcher gastieren in Aichstetten

Aller guten Dinge sind drei. Zweimal musste der Kleinkunstabend mit Patrizia Moresco und Uli Boettcher in Aichstetten verschoben werden. Am 28. Oktober soll’s nun klappen. Beginn der Vorstellung ist um 20 Uhr in der Turn- und Festhalle der Gemeinde.

„Wir freuen uns, alle Freunde der Kleinkunst endlich mal wieder zu einem Event begrüßen zu dürfen“, so die Veranstalter. Sie betonen, dass alle bereits gekauften Tickets (geplant war der Abend bereits im März und im Herbst 2020) weiterhin gültig sind. Wer noch ein Ticket haben will, für den gibt es noch einige wenige Karten im Legauer Allgäu-Laden, in der Leutkircher Stadtbuchhandlung und online unter www.kleinkunst-aichstetten.de

Keine Ticketrücknahme

Gleichzeitig betont der Veranstalter, dass gekaufte Tickets nicht zurückgenommen werden. „Wenn jemand den Termin trotz frühzeitiger Ankündigung nicht wahrnehmen kann, dann empfehlen wir: Macht jemand anderem eine Freude damit“, schreibt der Veranstalter in seiner Ankündigung.

Für den Zugang zur und in der Halle selbst gelten die aktuellen Coronaregelungen. Beim Einlass ist eine Impfung, eine Gneseung oder eine Testung, nicht älter als 24 Stunden, nachzuweisen, außerdem wird jeder Besucher registriert. Daher bittet der Veranstalter die Gäste, ein bisschen früher als üblich zu kommen. Eine Testmöglichkeit vor Ort besteht nicht. Einlass ist ab 19 Uhr. Während der gesamten Vorstellung besteht eine Maskenpflicht.