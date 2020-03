Die Daum + Partner Maschinenbau (dpm) aus Aichstetten und die Geschwister-Scholl-Schule (GSS) Leutkirch haben im Februar eine Bildungspartnerschaft geschlossen. Dadurch will dpm bei jungen Erwachsenen die Leidenschaft für metallverarbeitende Berufe wecken und zukünftiges Nachwuchspotential fördern.

Auf beiden Seiten bestehe der Wunsch und das Bestreben, durch die Bildungspartnerschaft Schülern der GSS Ausbildungs- sowie Praktikumsplätze zu ermöglichen. Mit der nun inzwischen sechsten Bildungspartnerschaft erweitert die GSS ihr Angebot der Kooperationen mit einer regionalen Firma.

Der Betrieb war bereits am 18. Februar bei der Berufsinformationsmesse „Markt der Möglichkeiten 2020“ an der GSS in Leutkirch vertreten. Hierbei machte dpm auf die Ausbildungsmöglichkeiten in ihrem Haus aufmerksam.

Die dpm ist einer der marktführenden Hersteller von Fahrerlosen Transportsystemen (FTS). Das Unternehmen konnte im Lauf der Zeit und mit dem Know-How der über 80 Mitarbeiter ihr Produktportfolio neben dem Bereich FTS auch auf die Geschäftsfelder Sondermaschinenbau, Lohnfertigung und Glastechnik ausdehnen.

Die Unternehmenspolitik der dpm schreibe nicht nur Innovation und Technologie sehr groß, schreibt das Unternehmen weiter, der Industriebetrieb sei auch gleichzeitig für ein faires und kollegiales Miteinander bekannt.