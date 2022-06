Ein Dorfflohmarkt findet am Samstag, 25. Juni, in Aichstetten und Altmannshofen von 13 Uhr bis 18 Uhr statt. Überall im Ortsgebiet verteilt bieten mehr als 80 private Anbieter auf ihren Grundstücken Kruscht, Krempel und allerlei Kurioses an. Besucher werden gebeten bei den Turn- und Dorfhallen zu parken. Bei schlechtem Wetter fällt der Flohmarkt aus.