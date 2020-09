Ein Dorfflohmarkt findet am Samstag, 3.Oktober, von 10 bis 15 Uhr in Aichstetten und Altmannshofen statt. Überall im Ortstgebiet verteilt bieten mehr als 70 private Anbieter auf ihren Grundstücken Kruscht, Krempel, Kinderkleider und allerlei Kurioses an.

Die Besucher werden gebeten, nicht mit ihrem Auto von Stand zu Stand zu fahren, sondern die Ortschaft zu Fuß zu erkunden. In Aichstetten kann man von Leutkirch kommend auf dem Rewe-Parkplatz und von Memmingen kommend bei der Turnhalle kostenlos parken. In Altmannshofen sollte der Bereich um Dorfplatz-Kirche-Dorfhalle genutzt werden.

Pläne und Straßenlisten liegen zum Start an den genannten Parkplätzen aus. Jeder Betreiber hat zudem einen Handbestand an Plänen. Die Besucher können sich außerdem an aufgehängten Luftballons orientieren.

Die Veranstaltung ist unter Beachtung der Corona-Verordnung zugelassen. Es ist keine Besucher-Registrierung erforderlich. Im öffentlichen Raum muss aber ein Mindestabstand zu anderen Personen von 1,5 Metern eingehalten werden und auf jedem Grundstück dürfen sich maximal 20 Personen gleichzeitig aufhalten. Sollten einzelne Anbieter das Tragen einer Alltagsmaske oder eines vergleichbaren Mund-Nasen-Schutzes wünschen, sind die Besucher aufgefordert, dies zu respektieren.

Bei schlechtem Wetter fällt der Flohmarkt ersatzlos aus.