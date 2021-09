Dieb stiehlt wertvolle Fahrräder bei Aichstetten

In Altmannshofen ist in der Nacht zum Montag ein Fahrraddieb unterwegs gewesen. Der Täter schnitt laut Polizeibericht kurz vor Mitternacht in einem Carport in der Straße An der Schwärze die Ummantelung eines Fahrradschlosses auf, um zwei abgeschlossene Räder im Wert von mehreren Tausend Euro zu stehlen. Vermutlich wurde er hierbei aber gestört, weshalb er von der Tat abließ. Mehr Glück hatte er in einer unverschlossenen Garage in der Straße Am Wald, wo er zwei Räder im Wert eines vierstelligen Euro-Betrages gestohlen hat.

Das Polizeirevier Leutkirch bittet unter Telefon 07561 / 848 80 um Hinweise auf den Täter.