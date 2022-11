Dieb durchsucht zwei Autos

Zwei Autos hat laut Polizeibericht ein Unbekannter in der Nacht zum Donnerstag durchsucht. Zwischen 19 und 6 Uhr öffnete der Täter im Forellenweg einen 1er BMW und in der Inselstraße einen VW Transporter, die jeweils unverschlossen in den Hofräumen vor den Wohnhäusern abgestellt waren. Auf der Suche nach schnellem Geld durchsuchte er das Innere der Wagen. Während er im BMW nicht fündig wurde, stahl er aus dem VW einen zweistelligen Bargeldbetrag. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen des Diebstahls. Personen, die in dem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07561 / 848 80 zu melden.