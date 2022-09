„Der perfekte Mann“ tritt in Altmannshofen auf

Der Kleinkunstverein Aichstetten präsentiert im Oktober wieder Comedy. Am 22. Oktober kommt Heinz Gröning mit seinem aktuellen Programm „Der perfekte Mann“ in die Dorfhalle in Altmannshofen.

Der Komiker mit dem abgeschlossenen Medizinstudium kehre zurück zu den Wurzeln unserer Existenz, heißt es in der Ankündigung des Vereins. Was macht gemeinsames Lachen mit einem Paar? Lustig und beherzt erläutere Gröning urkomische Fakten zur Wirkung des Humors. Neue unerwartete Lösungswege wollen gegangen werden, die vielleicht der Auftakt zu einem persönlichen Happy End sein können.

Miteinander lachen, vor allem über sich selbst, sei in jeder Beziehung der Schlüssel zur Lösung der meisten Probleme. „Denn: Eine gemeinsame Nacht dauert – wenn es hoch kommt – oft nur eine halbe Stunde. Und dann ist vom Rest des Lebens noch verdammt viel Zeit übrig“, ist in der Mitteilung zu lesen.

Tickets sind zum Preis von 20 Euro unter www.kleinkunst-aichstetten.de oder an folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich: Volksbank Allgäu-Oberschwaben in Aitrach, Allgäu-Laden „blaues gelb“ in Legau, Stadtbuchhandlung in Leutkirch sowie Hauser Getränke in Aichstetten.