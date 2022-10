Das Haus der Begegnung in Aichstetten ist eröffnet

Das neue Haus der Begegnung in Aichstetten ist eröffnet. Die ehemalige Grundschule war in zwei Bauabschnitten aufwendig saniert worden. Am Sonntag hat es einen Tag der öffenen Tür gegeben.

Nach einem Gottesdienst am Morgen eröffneten Bürgermeister Hubert Erath mit einer Ansprache und Pfarrer Ernst-Christof Geil mit einer Segnung den Tag der offenen Tür. Bürgermeister Erath begrüßte im Vorfeld alle Mitglieder der im Haus der Begegnung ansässigen Vereine, Eltern, Kinder und Gäste und stellte erleichtert fest: „Es ist geschafft.“

Hubert Erath stellte fest, dass die Sanierungsmaßnahmen, in die die Gemeinde Aichstetten insgesamt 1,7 Millionen Euro investierte, dringend notwendig waren. Das Land Baden-Württemberg habe sich ebenfalls mit 480 000 Euro beteiligt. Sein spezieller Dank galt allen Helfern, Unterstützern aber auch Nutzern des Gemeindezentrums, die mit ihrem Einsatz und Engagement den Tag der offenen Tür möglich gemacht haben: „Eine rege Nutzung ist erwünscht“, erklärte Hubert Erath und wünschte sich, den Tag der offenen Tür zu einem Tag der Begegnung zu machen.

Auch Gemeindepfarrer Geil dankte der Gemeinde für Gestaltung, Planung und Vorantreiben des Umbaus des Haus der Begegnung. „Der Kindergarten St. Teresa zog bereits vor einem Jahr in die neuen Räumlichkeiten und wurde bereits gesegnet, damit Kinder und Betreuer gut untergebracht sind“, so Pfarrer Geil. Namensgeberin des Kindergartens sei Mutter Teresa, erklärte Pfarrer Geil und verlas Auszüge der Vita der durch Papst Franziskus im Jahr 2016 heilig gesprochenen Ordensschwester. „Sich miteinander auf den Weg zu machen, von den Kleinsten bis zu den Ältesten, ist eine gute Sache.“ Nach einigen Gebeten segnete Pfarrer Geil das Außengelände und die Räumlichkeiten im Haus der Begegnung.

Nach der Segnung konnte man mittels eines Pferdekutschen-Shuttles Richtung Eichenwaldschule fahren, die sich zeitgleich ebenfalls auf ihren Tag der offenen Tür vorbereitete. Besonderer Beliebtheit erfreute sich hier das Glücksrad im Eingangsbereich, denn hier gab es nur Gewinne und keine Nieten. Während im Erdgeschoß der Ansturm auf das Kaffee- und Kuchenbuffet stattfand, konnten im Obergeschoss Videos und Dias von Schulprojekten der Vergangenheit angeschaut werden.

Ganz besonders interessant waren die im Gang aufgebauten Stellwände, die sich mit der Historie der Eichenwaldschule beschäftigten. Die dort ausgestellten alten Fotos zogen viele Besucher magnetisch an. Eine Gebäuderallye verband das Haus der Begegnung und die Eichenwaldschule. Dank des ungewöhnlich sonnigen und warmen Tages stand den Außenaktivitäten nichts im Weg.