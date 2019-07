Das Blut fließt reichlich in Aichstetten

Ein heißer Nachmittag in Aichstetten, mehrere Ventilatoren bewegen die Luft in der Turnhalle, schon am Eingang stehen Männer und Frauen zur Registrierung an. Am Ende des Tages sind es 163 Spendenwillige, davon 16 Erstspender.

Für jede Person gibt es gleich am Eingang einen Strichcode auf Selbstklebeetiketten für die nächste Station, wo die Fragebögen warten. Wie Wahlkabinen sehen die Plätze aus, an denen die Papiere auszufüllen sind. Dreißig Fragen zum Gesundheitszustand, jede verlangt eine gewissenhafte Antwort: Ob man Medikamente nimmt, ob frühere Infektionskrankheiten vorliegen. Frage Nummer dreißig will wissen, ob ein früherer Aufenthalt in Großbritannien vorliegt – noch vor 1996 – damals wütete die BSE-Krise. Aber vorher lautet die Gewissensfrage: „Hatten Sie in den letzten zwölf Monaten Sexualverkehr mit häufig wechselnden Partnern?“

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) erfasst rund 70 Prozent der deutschen Blutspender. Auch bei Kliniken kann gespendet werden. Laut Blutspendedienst sollten noch mehr Menschen zur Blutspende gehen, denn statt der spendenbereiten drei Prozent der Bevölkerung, wird die doppelte Spenderzahl gewünscht, um den Bedarf zu decken. In Aichstetten haben ehrenamtliche Helfer rund 220 Arbeitsstunden für einen reibungslosen Ablauf der Aktion geleistet. Seit 1963 gibt es die Blutspendenaktion in Aichstetten, was über die Jahre bereits für 12 145 Konserven Blut gesorgt hat.

Damit alles seine Ordnung hat, werden vor der Abgabe Blutdruck und Herzfrequenz gemessen, am Ohr die Temperatur. Infektionsgefahr für den Spender besteht nicht, denn das Entnahme-Besteck ist Einweg-Material. Ein Blutstropen vom Ohrläppchen oder von der Fingerkuppe wird zur Bestimmung des Hämoglobin-Werts geholt. Damit kann die Fähigkeit zum Sauerstoff-Transport bestimmt werden. Das alles geschieht, bevor der Spender auf der Liege Platz nimmt und auf den Stich mit der Nadel wartet.

Fleißige Helfer sind in der Halle bereit. Sie messen Blutdruck und Puls. Von ihnen kommt auch das üppige Buffet mit Wurstsalat, Leberkäs, Obst und Kuchen und Kaffee zur Stärkung der Spender. Sie sollen auch ihren Flüssigkeitshaushalt durch viel Trinken ausgleichen. Schließlich fehlt nach der Spende ein halber Liter Blut. Auch die Ruhepause ist wichtig.

Spender Marcel Ludwig ist schon auf der Liege. Er kommt noch in Arbeitskleidung direkt von der Baustelle. Schwester Zennu bindet den Oberarm ab, desinfiziert die Einstichstelle. Mit der Nadel in der Hand erkundigt sie sich besorgt: „Haben Sie heute aber auch schon zweieinhalb Liter getrunken?“ Das ist eine ganze Menge Wasser. Marcel Ludwig rechnet: „Was meinen Sie, fünf Weizen?“ Aber er hat sich wirklich nur mit Wasser trinken auf die Blutspende vorbereitet. Zeit zum Auftanken bleibt ja noch an diesem frühen heißen Nachmittag in Aichstetten.