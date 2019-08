Crashkurs Volkstanz in Aichstetten

Ein kleiner Teil der Volkstanzszene trifft sich zum Aichstetter Kirchweihtanz am Samstag, 21. September. Hier werden Tänzer laut einer Pressemitteilung schnell zu einem Erfolgserlebnis kommen, denn Vorkenntnisse sind nicht nötig. Eine kurze Erklärung und gegebenenfalls unterstützende Worte bei den ersten Takten sorgen für Freude beim gemeinsamen Tanzen. Wer sich im Vorfeld des Aichstetter Kirchweihtanzes dennoch ein wenig Vertrauen in seine eignen Füße holen will, erhält die Möglichkeit sich bei einem „Crashkurs“ des Heimat- und Trachtenvereins Aichstetten am Freitag, 6. September, im Haus der Vereine eine Vorbereitung zu holen.