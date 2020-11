Corona-Verstöße bei Verlobungsfeier

Wegen einer „Corona-Party“ mit mehreren Personen ist die Polizei am Samstag gegen 22 Uhr in die Aichstettener Schulstraße gerufen worden. In einer Wohnung feierten nach Angaben der Polizei sieben Menschen im Alter zwischen 20 und 23 Jahren eine Verlobung.

Keiner der Feiernden habe einen Mundschutz getragen. Ein Beteiligter hatte den Beamten gegenüber falsche Personalien angegeben. Ein weiterer wollte laut Polizei seinen Ausweis nicht vorzeigen. Die Feiernden wurden aus der Wohnung verwiesen. Sie erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Corona-Verstößen und falscher Namensangabe.