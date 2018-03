Christdemokraten bestätigen ihren Vorstand

Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung der CDU Aichstetten im Eurorastpark in Altmannshofen ist der Vorstand unter der Leitung des Landtagsabgeordneten Raimund Haser neu gewählt worden. Dabei wurden Josef Gretzinger als Vorsitzender und Markus Bentele als Schatzmeister in ihren Ämtern einstimmig bestätigt, teilt die CDU mit.

Vorsitzender Josef Gretzinger konnte neben Raimund Haser auch Kreisrat und Aitrachs Bürgermeister Thomas Kellenberger, den neuen stellvertretenden Kreisvorsitzenden Waldemar Westermayer sowie Bürgermeister Dietmar Lohmiller begrüßen. In seinem Bericht betonte er, dass für den Ortsverband Aichstetten neben seiner politischen Arbeit auch das Engagement auf Gemeindeebene wichtig sei. Bei der Bundestagswahl, die mit einem enttäuschenden Ergebnis endete, habe man sich durch einen Infostand engagiert. Auch Bundestagsabgeordneter Josef Rief sei vor Ort gewesen und habe das Asylbewerberheim und die Feuerwehr besucht.

Eine wichtige Aufgabe sei es auch, die Arbeit der örtlichen Unternehmen durch politische Kontakte zu unterstützen: So standen laut Gretzinger zwei Betriebsbesichtigungen bei den Firmen Jamara und SFA auf dem Programm. Ein besonderer Höhepunkt sei die Beteiligung beim Dorffest gewesen, bei dem die CDU durch einen Verkaufsstand vertreten war. Abschließend bat der Vorsitzende bei den Neuwahlen um das Vertrauen für alle Mitglieder des Vorstandes. Schatzmeister Bentele konnte über ein positives Ergebnis des Kassenbestandes berichten.

Die Wahl der Vorstandschaft brachte außerdem folgendes Ergebnis:Zur Beisitzerin gewählt wurde erneut Waltraud Hipp-Sandrock, neu hinzu kommen Richard Bentele und Werner Peter. Bürgermeister Lohmiller ist kraft Amtes Vorstandsmitglied. Die Kassenprüfer Gertrud Pfeiffer und Lothar Keck wurden bestätigt. Der langjährige Beisitzer Ludwig Kloos wurde vom Vorsitzenden für seine Treue und Verbundenheit geehrt und erhielt zum Dank ein Abschiedsgeschenk.

Anschließend berichtete Raimund Haser über seine bisherigen zwei Jahre als Landtagsabgeordneter. Mit den Grünen arbeite man gut zusammen, dies sei vor allem der Verdienst von Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Die Themen des Koalitionsvertrages seien bald abgearbeitet, so dass die Regierungsarbeit wohl die kommenden Jahre schwieriger würde. Besonderer Schwerpunkt sei für ihn die Bildungspolitik. Man habe hier an einigen Punkten wichtige Weichenstellungen vorgenommen. Die Bildungsministerin Susanne Eisenmann packe tatkräftig an. So werde die Lehrerfortbildung neu organisiert und die Schulleitungen gestärkt. Problem sei weiterhin der Lehrermangel und der Unterrichtsausfall.

Die Situation der Werkrealschulen nahm anschließend breiten Raum in der Diskussion ein. Bei der Reform der Realschule werde es nun ab der siebten Klasse nur noch einen sogenannter M-Zweig, der zur Mittleren Reife führt, geben. Den G-Zweig (Grundniveau) gebe es dann nur noch bei den Klassen fünf und sechs. So müssten die Schüler, die das Niveau für den M-Zweig nicht schaffen, dann ab der siebten Klasse wieder zurückkehren.

Bei der Frage, wie es bei der Aichstettener Eichenwaldschule weitergehe, wenn auch das zweite Jahr die Hürde von 16 Schülern, die sich für die fünfte Klasse anmelden, nicht geschafft werde, sagte Haser, dass diese Hürde nicht zwingend sei. Wenn man knapp darunter wäre, etwa bei 12 bis 16 Anmeldungen, könne man sicherlich mit dem Kultusministerium nochmal diskutieren und die Sachlage prüfen. Da werde er sich auch persönlich einsetzen.