CDU Aichstetten ehrt elf treue Mitglieder

Kreisrat Thomas Kellenberger hat bei der Mitgliederversammlung der CDU Aichstetten im Haus der Vereine in Aichstetten verdiente Mitglieder geehrt. Zuvor erläuterte der Vorsitzende Josef Gretzinger, warum die CDU Aichstetten bei der anstehenden Gemeinderatswahl nicht mit einer eigenen Liste antritt.

So standen trotz vieler Gespräche und zwei Informationstreffen im Herbst 2018 nur fünf Personen fest, die zugesagt hätten, für die Kommunalwahl zu kandidieren. Daraufhin sei man auf die Freien Wähler zugegangen, die sich ebenfalls schwertaten, Kandidaten zu finden. „Man war sich schnell einig, dass man dieses Mal mit einer gemeinsamen Liste antreten wolle, auch weil Parteipolitik in den vergangenen Jahren nie eine Rolle im Gemeinderat gespielt hat“, so Gretzinger.

Auch das neue Wahlrecht, das es in Gemeinden unter 3000 Einwohnern ermöglicht, Listen mit doppelt so vielen Kandidaten als zu wählende Gemeinderäte aufzustellen, trug zu dieser Entscheidung bei. Die Bürgerliste, die sich nun Ende Januar 2019 bildete, kann sich sehen lassen: 18 Kandidaten mit einem breiten beruflichen Spektrum, darunter 5 Frauen.

Als politischen Schwerpunkt bezeichnete Gretzinger den Besuch des Landtagsabgeordneten Raimund Haser, bei dem vor allem die Schließung der Werkrealschule sowie die weitere Zukunft dieser Schule diskutiert wurden.

Bericht aus dem Kreistag

Kreisrat Thomas Kellenberger berichtete über die Themen, die im Kreistag in der jüngsten Legislaturperiode im Mittelpunkt standen. Er betonte, dass vor allem die Entscheidung mit der Bildung von Schwerpunkten für die Berufsschulen sehr wichtig gewesen sei. Dies führe jetzt zu einem großen Investitionsbedarf. Eine wichtige Aufgabe sei es auch, den regionalen Busverkehr neu zu organisieren.

Zum Schluss zeichnete Kreisrat Kellenberger elf Mitglieder aus, von denen drei bereits seit 55 Jahren der CDU treu verbunden sind (siehe Kasten). Thomas Kellenberger überreichte die Ehrenurkunden und Ehrennadeln und dankte den Geehrten für ihre langjährige Treue und Verdienste für die CDU Aichstetten.