Die katholische Bücherei St. Martin in Aichstetten hat am vergangenen Sonntag zur 30. Auflage der Buchausstellung in den Pfarrstadel nach Aichstetten geladen. Es wurden zahlreiche Neuerscheinungen vorgestellt. Darüber hinaus traten zwei Clowns auf, die mit ihren Spielen die erschienenen Kinder erfreuten. Auch für Kaffee und Kuchen war gesorgt.