Vermutlich beim Ausparken ist ein unbekannter Autofahrer in der Nacht zum Montag zwischen 22 und 1.30 Uhr in der Straße Am Waizenhof auf Höhe einer Speditionsfirma gegen einen Baum geprallt und riss diesen dabei nahezu komplett ab. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte anschließend weiter, heißt es im Polizeibericht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Leutkirch unter der Telefonnummer 07561 / 84880 zu melden-