Zu einem Mitmachprogramm im Bauernhofmuseum in Illerbeuren hat die CDU Aichstetten im Rahmen des Ferienprogramms eingeladen. 20 Kinder lernten dabei Wissenswertes vom Brot backen damals und heute und konnten unter fachlicher Anleitung von Birgit Artner ihr eigenes Brot backen und mit nach Hause nehmen. Wie die CDU weiter mitteilt, fand das Programm großen Anklang.

Starke Hände waren gefragt, als am alten Backhäusle aus der Woringer Einöde zuerst der Ofen mit großen Holzstücken angefeuert wurde. Birgit Artner erklärte, dass es früher nur ein einziges Backhaus für einen ganzen Ort gab, und man für alle Leute zusammen backte – und zwar den Bedarf für einen ganzen Monat, das waren rund 40 Brote.

Für die Kinder ging es beim Ferienprogramm dann ans Brot backen. Sie wurden in vier Gruppen eingeteilt, die Zutaten waren bereits auf den Tischen vorbereitet. Aus der Auswahl der Getreide entschieden sich alle für das Dinkelmehl. Artner zeigte den Kindern, welche Zutaten fürs Brot backen benötigt werden, damit der Teig gelingt. Laut Pressemitteilung machte den Kindern besonders das Teig kneten sehr viel Spaß. Am Schluss wurden alle Brote in das Backhäusle getragen und dort in den Ofen gelegt. Nach einer Wartezeit, bei der sich die Kinder am Spielplatz vergnügten, wurden die fertigen Brotlaibe aus dem Ofen geholt und unter den Kindern verteilt.