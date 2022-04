Ein brennender Pkw musste am Samstag gegen 13.10 Uhr auf der A 96, Höhe Aichstetten, gelöscht werden, berichtet die Polizei. Das Auto verlor demnach während der Fahrt an Leistung, beim Anhalten auf dem Seitenstreifen hatten sich im Motorraum bereits Flammen gebildet. Ein zufällig vorbeikommender Lkw-Fahrer hielte an und löschte den Brand vorerst mit einem Feuerlöscher, ehe die Feuerwehr die Folgemaßnahmen übernahm.