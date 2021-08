Bewohnerin verhindert Hausbrand in Aichstetten

Mehrere Sitzkissen und eine Kiste mit Gartenabfällen haben Brandstifter am Montagnachmittag in der Lärchenstraße in Aichstetten angezündet. Die bislang unbekannten Täter riskierten damit, dass das daneben befindliche Wohnhaus in Brand geriet, so die Polizei in ihrem Bericht.

Glücklicherweise wurde eine 29 Jahre alte Bewohnerin frühzeitig auf den Rauch aufmerksam und begann mit den Löscharbeiten. So wurde ein Übergreifen der Flammen verhindert und es kam lediglich zu einer Verrußung der Hauswand.

Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen schwerer Brandstiftung und bittet unter Telefon 07561 / 84 880 um Hinweise.