Betrunkener Fahrer wird gleich zweimal von der Polizei gestoppt

Nicht schlecht gestaunt haben Beamte der Verkehrspolizei bei der Kontrolle eines 36-jährigen Autofahrers am Dienstag gegen 16 Uhr am Eurorasthof.

Da von dem Mann laut Polizeibericht deutlicher Alkoholgeruch ausging, führten die Polizisten bei dem 36-Jährigen einen Atemalkoholtest durch. Als dieser gut 1,5 Promille ergab, musste der Mann die Polizeistreife zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten.

Im Laufe der weiteren Maßnahmen stellte sich heraus, dass der Mann bereits am Morgen in Ravensburg betrunken am Steuer erwischt worden war. Weil die Polizisten seinen gefälschten Führerschein am Morgen bereits beschlagnahmt hatten, geriet der Mann nun in Erklärungsnot.

Die Beamten zeigten den 36-Jährigen in der Folge abermals wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis an.