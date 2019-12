Besinnliches Adventskonzert des Männergesangvereins Altmannshofen

In der vorweihnachtlich geschmückten Pfarrkirche St. Vitus in Altmannshofen haben sich Besucher am vergangenen Sonntag besinnen, ausruhen und an Musik erfreuen können, die Anlass „Advent“ gerecht wurde. Das teilt der Männergesangverein Altmannshofen mit, der mit dem Kirchenchor Altmannshofen und der Bläsergruppe der Musikkapelle Aichstetten beim diesjährigen Adventskonzert besinnliches und weltliche Winterlieder zum besten gab.

So habe jeder Liebhaber und Zuhörer der jeweiligen Musikrichtung die Möglichkeit gehabt, sich auch einmal ein Stück der anderen Art anzuhören. Traditionelle Weihnachtslieder aus Deutschland, Südtirol und Österreich hätten das Konzert abgerundet, und mit gemeinsam gesungenen Liedern wie „Macht hoch die Tür“ oder „Alle Jahre wieder“ sei der Konzertnachmittag ausgeklungen. Es sei Adventsmusik in ihrer ganzen Bandbreite gewesen, nicht selten habe das Publikum eine angenehme Berührtheit verspürt. Die Spenden aus diesem Konzert von 1000 Euro gehen an den Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm.