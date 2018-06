Benzin an Raststätte geklaut

Benzin im Wert von etwa 170 Euro haben zwei Unbekannte am Montag zwischen 0.15 und 0.30 Uhr an einer Raststätte in der Straße „Am Waizenhof“ getankt. Anschließend fuhren sie mit den beiden frisch betankten Autos davon, ohne die Tankrechnung zu bezahlen.

Unmittelbar vor dem Tankvorgang soll das Duo laut Polizei schweizerische Zulassungskennzeichen von den BMW abmontiert haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder deren Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch unter Telefon 07561/84880 zu melden.