Beim Narrengottesdienst „geht die Post ab“

Das Verbunden-Sein mit Gott und den Menschen ist das zentrale Thema des diesjährigen Narren-Gottesdienstes der katholischen Kirchengemeinde Aichstetten in Zusammenarbeit mit der örtlichen Narrenzunft Goischdrhund gewesen.

Die Lumpenkapelle Aitrach unter Leitung von Marzell Buffler begrüßte die zahlreichen närrischen Gottesdienstbesucher musikalisch. Sie umrahmte die Feier passend, stimmungsvoll und spontan mit einem zusätzlichen Musikstück, heißt es in der Pressemitteilung. In einer kurzen Einlage forderten zwei Hästräger, in der Kirche solle einfach mal „die Post abgehen“. Dass dies schon seit mehr als 2000 Jahren passiert, bewiesen anschließend die zwei Lesungen aus Briefen der Apostel Johannes und Jakobus.

Die beiden Leiter des Wortgottesdienstes, Johannes Lachenmaier und Klaus Herrmann, gekleidet in gelben Bundespost-Jacken, ließen von den Ministranten leere Postkarten an die Besucher verteilen und forderten dazu auf, eine kleine Grußbotschaft für einen unbekannten Empfänger zu schreiben, um so auf gute, alte und analoge Art und Weise, ganz ohne Smartphone oder Laptop, mal wieder mit einem Mitmenschen in Verbindung zu treten. Am Ende der Feier durfte sich dann jeder eine so beschriebene Grußkarte aus der Post-Box herausnehmen, und so sorgte der Heilige Geist persönlich für die korrekte Zustellung.

Zum Schluss wurde noch den vielen Helfern und den Narren fürs Mitfeiern gedankt, und auch die Lumpenkapelle erhielt kräftigen Applaus. Der Abschluss des gelungenen Gottesdienstes fand bei Sonnenschein im Immenhof des Pfarrstadels statt, wo die Minis laut Mitteilung heißen Glühwein und Punsch vorbereitet hatten und die Lumpen fetzige Zugaben spielten, während man gegenseitig schmunzelnd seine Postkarten-Grüße austauschte.