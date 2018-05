„Bei uns hat’s geblitzt und gedonnert, aber nie gehagelt“

Es ist heutzutage schon eine Seltenheit, wenn ein Ehepaar 65 Jahre miteinander verheiratet ist. Josef und Adelheid Möslang aus Altmannshofen haben es geschafft. Aus diesem Grund wurde am Wochenende gefeiert. Außerdem besuchte der Aichstettener Bürgermeister Dietmar Lohmiller die rüstigen Rentner und gratulierte zur eisernen Hochzeit.

Kennengelernt haben sich die beiden auf der Straße in Altmannshofen. Am 19. Mai 1953 gaben sie sich in der Kirche in Altmannshofen das Ja-Wort. „Ich war mit dem Fahrrad unterwegs, und Josef hat mich angehalten, um zu fragen, ob ich mit ihm zum Seenachtsfest nach Herlazhofen gehen würde“, erzählte die 93-Jährige, die nicht nur vier Kinder großgezogen hat, sondern auch jahrelang die Annahme der ehemaligen Poststelle im Blutsbergweg 1, dem Elternhaus ihres Mannes leitete. Des Weiteren arbeitete sie zahlreiche Jahre als kaufmännische Angestellte in der Zweigstelle der Kreissparkasse in Altmannshofen.

Für die musikalische Seite im Hause Möslang sei immer sie zuständig gewesen. Aus diesem Grund habe sie auch 70 Jahre dem Kirchenchor Altmannshofen angehört. Ihr Mann Josef , der 1947 aus dem Weltkrieg zurückkehrte und dann zunächst das elterliche landwirtschaftliche Unternehmen unterstützte, arbeitete anschließend 35 Jahre bis zum Rentenalter bei der Gemeinde Aichstetten als Kassenverwalter. Zeitgleich gehörte er viele Jahre zahlreichen Vereinen oder Organisationen, wie dem Kirchengemeinderat, dem CDU-Ortsverband, dem Kameradschaftsverein und der Blutreitergruppe entweder als Vorsitzender oder als Mitglied an. „Der war nahezu mit den Vereinen verheiratet“, sagte seine Frau. Aus diesem Grund habe sie ihn in seinem Tun unterstützt, wo es nur möglich gewesen sei.

Auf die Frage, ob es ein Geheimrezept für so viele Ehejahre geben würde, antworteten die beiden: „Bei uns hat es immer wieder mal geblitzt und gedonnert, aber nie gehagelt. Wenn es etwas gab, sind wir nie mit einem Zorn ins Bett gegangen, denn das wurde vorher geklärt.“

So ein Anlass muss natürlich gefeiert werden. Aus diesem Grund ging es am Pfingstsonntag zu einer heiligen Messe in der Kirche in Altmannshofen, die von Pfarrer Ernst-Christof Geil zelebriert wurde. Im Anschluss segnete der Geistliche das Jubelpaar, bevor die Angehörigen gemeinsam mit den rüstigen Rentnern feierten.

Aus der Ehe gehen vier Kinder, zwölf Enkelkinder sowie ein Urenkel hervor. Anlässlich der eisernen Hochzeit erhielt das Ehepaar eine Urkunde von Bischof Gebhard Fürst und eine von Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der seine Grüße und Glückwünsche am Dienstag von Bürgermeister Dietmar Lohmiller überbringen ließ.