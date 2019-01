Der Kleinkunstverein Aichstetten präsentiert am Samstag, 6. April, das „Springmaus Improvisationstheater Bill Mockridge“. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr in der Turn- und Festhalle.

Die „Springmaus“ hatte laut Pressemitteilung bereits bekannte Komiker und Kabarettisten wie Bernhard Hoëcker, Susanne Pätzold (bekannt aus der TV-Sendung „Switch“), sowie Tetje Mierendorf und Ralf Schmitz („Schillerstraße“) zum Beginn ihrer Karrieren im Ensemble und präsentiert mit ihrer aktuellen Besetzung das Programm „Jukebox Live. Sie wählen. Wir spielen“.

Bei einem Improvisationstheater ist der Name nach Angaben des Vereins Programm: Es wird improvisiert am laufenden Band – und zwar nur auf Zuruf aus dem Publikum. So können sich in einer Szene innerhalb von Minuten die Genres und Stimmungen ändern, beispielsweise vom Krimi zu Operette und vom liebeskranken Jüngling hin zum euphorischen Rockstar auf der Bühne – oder alles durcheinander. Bei der „Springmaus“ ist alles möglich. Ergänzt wird das Ganze noch musikalisch auf dem Flügel.

Einen kleinen Eindruck von dem geplanten, urkomischen Chaos können sich Interessierte unter www.springmaus.com in einem Videoclip verschaffen. Aber je nachdem, was die Zuschauer in Aichstetten in der Turn- und Festhalle auf die Bühne rufen werden, wird der Abend laut Veranstalter wieder komplett anders verlaufen.

Die Palette der Springmaus-Jukebox reiche von spaßigen Melodien bis hin zu tragischen Momenten, vom himmelhochjauchzenden Musical bis zum herzzerreißenden Drama. „Jukebox Live“ beschert laut Mitteilung „eine grandiose Impro-Show in der unvergleichlich humorvollen Springmaus-Manier – mit besonderer Note“.