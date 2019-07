Barocke Klänge mit Trompete und Orgel

In der Pfarrkirche St. Vitus in Aichstetten-Altmannshofen gibt es am Samstag, 27. Juli, um 19 Uhr s festliche und virtuose Werke für Trompete und Orgel aus der Barockzeit zu hören. Hermann Ulmschneider und Maximilian Pöllner spielen Kompositionen unter anderem von Georg Philipp Telemann, Jean Baptiste Loeillet und Johann Sebastian Bach. Zudem wird Maximilian Pöllner frei auf der Orgel über ein von den Konzertbesuchern gewünschtes Lied improvisieren.

Der laut Pressemitteilung brillante und in Süddeutschland vielgefragte Trompeter Hermann Ulmschneider unterrichtet an den Musikschulen in Lindau und Bad Wurzach. Er ist Solist renommierter Blechbläserensembles, der Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben, der Akademischen Schlossbläser Bad Wurzach und der Stiftsbläser Lindau.

Maximilian Pöllner wirkt seit 2016 als Chordirektor und Dekanatskantor in der Stadtpfarrkirche Sankt Josef in Memmingen, wo er auch als Dozent in der C-Ausbildung tätig ist. Seine Studien der Kirchenmusik, des Konzertfachs Orgel, der Musikpädagogik und der Orgelimprovisation führten Pöllner nach Augsburg, Wien und Regensburg. Ergänzend zu seiner Ausbildung belegte er Meisterkurse und ging als Preisträger aus Improvisationswettbewerben hervor. Von 2010 bis 2013 übernahm er die Vertretung der Domorganisten an den Domen zu Passau und Regensburg und war anschließend als Assistent des Domkapellmeisters in Eichstätt tätig.