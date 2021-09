Bahn lässt zwei Grundstücke versteigern

Die Bahn AG lässt am 24. September beim Auktionshaus Karhausen in Berlin zwei Grundstücke in Aichstetten versteigern.

Das größere Grundstück ist eine 1813 Quadratmeter große derzeit ungenutzte Grünfläche am Stockbaurer Weg. Das Mindestgebot beträgt 44 000 Euro (zuzüglich Aufgeld). Das kleinere Grundstück umfasst 554 Quadratmeter, liegt ebenfalls am Stockbaurer Weg und ist derzeit als Lagerfläche verpachtet. Das Mindestgebot beträgt 8000 Euro (zuzüglich Aufgeld).

Ein ausführliches Exposé, in dem auch die besonderen Vertragsbedingungen für Objekte der Deutschen Bahn erhalten sind, erhalten Interessenten beim Auktionshaus unter Telefon 030 / 890 48 56 oder zum Download unter www.karhausen-ag.de.

„Nach aktuellen Coronaverordnung für Berlin ist bei der Auktion im Auditorium, Friedrichstraße 180, in Berlin-Mitte Saalpublikum zugelassen, unter Beachtung der 3G-Regel. Interessenten können sich aber auch mit einem schriftlichen Bietungsauftrag, online oder als Telefonbieter beteiligen. Die Formulare für die Gebote (Telefongebot, Bietungsauftrag, Online-Gebot) sind unter www.karhausen-ag.de abrufbar. Die Auktion wird am 24. September ab 12 Uhr auf www.karhausen-ag.de live ins Internet übertragen.

Das Berliner Auktionshaus hat in den vergangenen Jahren etwa 800 Bahnhöfe, diverse Schlösser und eine große Zahl Waldflächen vermarktet. Die Deutsche Bahn beauftragt das Berliner Auktionshaus regelmäßig mit Objekten aus ganz Deutschland.