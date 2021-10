Autofahrerin stößt gleich mehrfach mit der Mittelleitplanke zusammen

Wegen eines Fahrfehlers ist eine Autofahrerin am Sonntagmorgen auf der Autobahn 96 gleich mehrfach mit der Mittelleitplanke zusammengestoßen. Das teilt die Polizei mit.

Die 44 Jahre alte VW-Fahrerin war demnach in Richtung Memmingen unterwegs, als sie zwischen Aichstetten und Aitrach die Kontrolle über ihr Auto verlor. Durch den Unfall entstand an der Leitplanke und dem VW der 44-Jährgen ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Der Wagen musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Währenddessen kam es kurzzeitig zu Behinderungen des Verkehrs, so der Polizeibericht abschließend.