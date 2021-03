Autofahrer unter Drogeneinfluss

Am Freitagabend kurz nach 22 Uhr ist ein Autofahrer auf dem Eurorasthof an der A 96-Ausfahrt Aichstetten einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Aus dem Pkw konnten Polizeibeamte laut Pressebericht bereits während der Kontrolle deutlichen Marihuana-Geruch wahrnehmen. Der 29-Jährige stand offensichtlich unter dem Einfluss berauschender Substanzen, was anschließend ein erster Test vor Ort bestätigte.

Im weiteren Verlauf wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen sowie das Fahrzeug durchsucht. Dabei konnte ein Gegenstand, der in Zusammenhang mit Marihuana-Konsum steht, dem 25-jährigen Beifahrer zugeordnet werden. Gegen die beiden Kroaten wurden Strafverfahren eingeleitet und eine Sicherheitsleistung erhoben. Zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.