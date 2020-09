Autofahrer übersieht Motorrad

Zu einem Unfall ist es am Samstagmittag um 12.40 Uhr auf der L 260 zwischen Aichstetten und Untermuken gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 56-jähriger Motorradfahrer mit seiner 53-jährigen Beifahrerin hinter einem Audi sowie einem Traktor her und setzte zum Überholen beider Fahrzeuge an.

Der Audi-Fahrer setzte ebenfalls zum Überholen des Traktors an und übersah dabei das bereits überholende Motorrad, welches in der Folge von der Fahrbahn abkam. Beim Sturz verletzten sich der Motorradfahrer und die Beifahrerin leicht. Beide kamen mit dem Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von mehr als 8000 Euro.