Autofahrer mit Drogen erwischt

Eine Polizeistreife hat am Montag gegen 23.45 Uhr ein mit zwei Männern besetztes Auto auf dem Euro Rastplatz entlang der A 96 kontrolliert, von denen noch einer einen Joint in der Hand hielt. Die beiden Männer fielen auf dem Parkplatz durch den starken Marihuana-Geruch aus ihrem Wagen auf. Während der 47 Jahre alte Beifahrer den Joint bei der Kontrolle noch in der Hand hatte, konnten die Beamten auch beim Fahrer durch einen entsprechenden Test eine Beeinflussung durch Kokain und Marihuana nachweisen. Der 42-Jährige musste sich einer Blutprobe unterziehen. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt. Außerdem musste er einen dreistelligen Bargeldbetrag zur Sicherung des Strafverfahrens zahlen. Auch auf den Beifahrer kommt wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln ein Verfahren zu.