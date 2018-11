Auto schleudert auf Gegenfahrbahn

Eine leicht verletzte Person sowie rund 4500 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall am Mittwochmorgen gegen 01.30 Uhr auf der L 260 gefordert. Eine 19-Jährige fuhr in Richtung Aitrach, geriet aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts aufs Bankett. Wie die Polizei mitteilt, schleuderte das Auto über die Gegenfahrbahn und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten die Fahrerin zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, ihr nicht mehr fahrbereiter Mini wurde abgeschleppt.