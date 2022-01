Auto prallt in Altmannshofen gegen Betonpfeiler

Mit Sommerreifen unterwegs gewesen ist ein Autofahrer, der sich am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Allgäustraße in Altmannshofen verletzte.

Laut Polizei kam der 22-Jährige bei Schneefall und Glätte mit seinem Fahrzeug ins Rutschen und prallte gegen einen Betonpfeiler, der durch den Aufprall gegen eine Hauswand gedrückt wurde. Am VW des Fahrers lösten die Airbags aus, der 22-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Den Schaden, der durch die Kollision entstand, schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 5000 Euro. Am VW entstand Totalschaden, er musste abgeschleppt werden.