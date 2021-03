Bei einem Unfall am Montag um kurz nach 9 Uhr in der Hochstraße in Aichstetten ist Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro entstanden.

Ein 62-jähriger Daimler-Fahrer bog laut Polizeiangaben aus Richtung Ottmannshofen kommend in den Kreuzungsbereich ein und übersah einen vorfahrtsberechtigten 59-Jährigen mit dessen Linienbus. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde niemand verletzt.