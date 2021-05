Ein bislang Unbekannter hat zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag ein schwarz Auto, das in der Straße Am Hardtweg parkte, zerkratzt. Mit einem spitzen Gegenstand ritzte der Unbekannte laut Polizeibericht ein Kreuz in den Lack oberhalb des hinteren linken Radkastens. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter der Telefonnummer 07561 / 8488-0 entgegen.