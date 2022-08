Auto brennt in Aichstetten

Auf dem Parkplatz eines Schnellimbisses ist am Sonntag kurz vor 12 Uhr ein Auto abgebrannt. Aus noch unbekannter Ursache fing der Renault, der von der Fahrerin des Wagens während eines Besuchs in dem Schnellrestaurant abgestellt worden war, laut Polizeibericht Feuer im Motorraum. Die 20-Jährige bemerkte bei ihrer Rückkehr Rauch, kurz darauf züngelten Flammen aus dem Fahrzeug. Die gerufene Feuerwehr löschte das brennende Auto, an dem Totalschaden entstand. Verletzt wurde durch das Feuer niemand.