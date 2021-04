Auf der Allgäustraße betrunken einen Traktor gerammt

Drei Verletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Montagabend, bei dem ein Autofahrer von der Allgäustraße abkam und einen abgestellten Traktor rammte.

Der 35 Jahre alte Fahrer war nach Polizeiangaben in Richtung Leutkirch unterwegs, als er in einer Kurve von der Fahrbahn abkam und wuchtig mit der Landmaschine kollidierte. Der Fahrer, eine 52 Jahre alte Beifahrerin sowie ein 44-jähriger Mitfahrer wurden aufgrund ihrer erlittenen leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Am Traktor und dem Opel entstand ein Schaden von insgesamt etwa 30 000 Euro. Da der Fahrer während der Unfallaufnahme einen alkoholisierten Eindruck machte und auch ein Atemalkoholtest dies durch einen Wert von etwa 1,5 Promille bestätigte, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Seinen Führerschein konfiszierten die Beamten an Ort und Stelle.