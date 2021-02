Audifahrer wird bei Verkehrsunfall auf der A96 bei Aichstetten verletzt

Mittelschwere Verletzungen hat sich ein 43-jähriger Audi-Fahrer zugezogen, der am Sonntag kurz nach 23.30 Uhr auf der A 96 zwischen Memmingen und Lindau die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Kurz vor der Abfahrt Aichstetten kam der 43-Jährige laut Polizeibericht mutmaßlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit bei starkem Schneeregen nach rechts von der Fahrbahn ab.

Dabei touchierte er ein Verkehrszeichen und einen Leitpfosten.

Das Fahrzeug kam schließlich auf einem Pannenstreifen in entgegengesetzter Fahrtrichtung zum Stillstand.

Der 43-Jährige musste anschließend in einem Krankenhaus stationär behandelt werden.

An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 30 000 Euro, so die Polizei abschließend.