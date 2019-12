Außenspiegel werden bei Kollision beschädigt

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend gegen 17.45 Uhr auf der Kreisstraße 7923 zwischen Treherz und Rieden ereignet hat.

Nach Angaben der Polizei fuhr ein 33-jähriger Fahrer eines VW auf der Kreisstraße aus Richtung Treherz in Richtung Rieden. Hierbei kam ihm auf der langen Gerade aus Richtung Rieden ein anderes Auto entgegen. Dessen Fahrer hielt sich offensichtlich nicht an das Rechtsfahrgebot, weshalb es zur Kollision der linken Außenspiegel der beiden Kraftfahrzeuge kam. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Treherz fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen und sich um die Regulierung des entstandenen Unfallschadens zu kümmern.

Personen, die der Polizei Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561 / 84880, zu melden. Bei dem unfallverursachenden Wagen soll es sich um ein dunkel lackiertes Fahrzeug handeln. Hinter diesem fuhr ein weiteres Auto in Richtung Treherz.