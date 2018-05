Asylarbeit: Schulterklopfen alleine hilft nicht

Viele Flüchtlinge, die zum Großteil seit fast drei Jahren in Aichstetten untergebracht sind, haben als Schwarzafrikaner keine Bleibeperspektive. Das mache die Arbeit mit ihnen „doppelt und dreifach schwer“, sagte Aichstettens Bürgermeister Dietmar Lohmiller (CDU) beim Gemeindebesuch des CDU-Landtagsabgeordneten Raimund Haser.

Die Gemeinde und die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Helferkreises blieben daher zum Beispiel bei Arbeitsvermittlung und Sprachkursen „nahezu ohne Unterstützung“, kritisierte er weiter. Arbeitgeber wollten aber zuallererst wissen, wie lange der Asylbewerber bleiben kann, bevor er ihn selbst für Hilfsarbeiten anstelle. „Denn auch das Anlernen dafür kostet Mühe“, so Lohmiller.

Er warb bei Haser für eine Regeländerung. „Wir sollten pragmatisch denken. Wer sein Leben selbst bestreitet, sollte eine Duldung nicht nur für drei Monate bekommen, sondern beispielsweise für zwölf Monate. Dann kann neu geprüft werden.“

Er sei aber auch für andere Ideen offen, so der Bürgermeister, „aber wir sollten darüber diskutieren, auch wir als CDU“. Bislang überließe man zu viel den Gemeinden und Helferkreisen. „Dafür bekommt man dann ab und zu ein Schulterklopfen, aber das alleine ist nicht hilfreich.“

Raimund Haser setzt in dieser Frage auf ein noch zu schaffendes Einwanderungsgesetz, „Über das Asylrecht bekommen wir das nicht geregelt. Das macht keinen Unterschied zwischen jemanden, der arbeiten will, und jemanden, der es nicht will. Es darf diesen Unterschied auch nicht machen, denn dabei geht es einzig und allein um die Schutzwürdigkeit des Menschen.“ Er verwies zudem auf die Ausbildungsregelung, die besagt, dass ein Asylbewerber , der eine zwei- oder dreijährige Ausbildung macht, während dieser und während zweier darauffolgender Jahre nicht abgeschoben werden darf.

Lohmiller kritisierte auch die aufgeflammte Diskussion, ob Syrer bereits wieder nach Hause geschickt werden könnten. Das sei kein Thema, solange es in diesem Land „keine einheitliche staatliche Ordnung“ gebe, so Haser. Sicherheit sei freilich eine „Interpretationsfrage“, sagte der Christdemokrat mit Blick auf Abschiebungen nach Afghanistan, die er verteidigte: „Auf einen Abgeschobenen kommen auch zwölf, die deshalb freiwillig in ihre Heimat zurückkehren.“

Nicht zustimmen mochte er auch Lohmillers Kritik an der EU-Flüchtlingspolitik. „Es ist in meinen Augen ein Armutszeugnis, dass wir bis heute keine Lösung gefunden haben, was passiert, wenn wieder eine große Flüchtlingsbewegung einsetzt. Außer dass wir noch höhere Zäune bauen“, so der CDU-Bürgermeister. Der Schengenraum mit seinen offenen Grenzen nach innen könne nur funktionieren, „wenn die Grenzen nach außen sicher sind“, setzte Haser dem entgegen.